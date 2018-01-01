Плитка ПВХ по цене ламината напрямую со склада в СПб

Lamiland
Магазин современных напольных покрытий
Малая Балканская ул. 26
5 минут от ст.м. Купчино (на карту)
пн-пт 11:00-20:00 / сб-вс 11:00-18:00
от 829 руб/м2
Экспресс-подбор виниловой плитки на пол
Выберите материалы, рассчитайте стоимость напольного покрытия за 4 минуты с выгодой до 30%, и получите:
Расчет стоимости
по выбранным параметрам на телефон или в Whatsapp
PDF: «7 секретов правильного выбора покрытия пола, которые значительно сократят бюджет на ремонт»
Гарантированный подарок
за время уделенное подбору напольного покрытия
Это бесплатно и ни к чему не обязывает
600+
Сертифицированных образцов плитки от 10 производителей Европы и Азии в магазине
24 часа
Бесплатно доставим любой объем материалов по СПб и ЛО со склада своим транспортом
25 лет
Гарантия производителя на замковую и 15 лет на клеевую ПВХ плитку
30 дней
Выкупим остатки неиспользованной плитки в течении этого срока
89% владельцев жилых и коммерческих помещений ошибочно считают, что плитка ПВХ им не «по-карману» и, в итоге, меняют ламинат каждые 5-7 лет
Можно мыть — не намокает даже при длительном воздействии влаги
Звукоизолирующий слой делает полы практически бесшумными
Безвредна для детей и животных, за счет отсутствия токсичных веществ в составе
Устойчива к мелким царапинам
Если все же плитку повредили или она деформировалась — можно заменить 1 плитку, не разбирая пол
Полы тактильно теплые и ходить босиком по ним приятно
Можно использовать с «Теплым полом»
Легко укладывается, следуя инструкции можно сделать это самостоятельно
+ получить PDF «7 секретов правильного выбора покрытия пола, которые значительно сократят бюджет на ремонт»
— Как только Вы обратились в Lamiland, получаете первоклассный сервис — от подбора по дизайну, характеристикам и способу укладки напольного покрытия, до поставки материалов на объект.
Алексей Кафтырев
Руководитель Lamiland
Гарантируем качество
Двойное армирование из стекловолокна обеспечивает влагостойкость и ударопрочность всех слоев плитки ПВХ на срок от 15 до 25 лет
Гарантируем безопасность
Плитка ПВХ от 10 заводов, зарекомендовавшая себя в России, производится без использования клея и смол по методу горячего прессования
Гарантируем экономию
За 25 лет Ваши сбережения составят от 150 000 рублей, а так же исключаются затраты времени на поиск и замену ламината каждые 5 лет
Опираясь на личный 10-летний опыт работы, отобрали в ассортимент магазина материалы подтвержденного качества, с отсутствием рекламаций — бренды виниловой плитки, произведенных в Европе и Азии
Посетите магазин Lamiland в удобное время и выгодно подберите материалы с подходящими характеристиками
А также — получите в магазине дополнительную персональную скидку от владельца, на рассчитанную смету напольного покрытия и оформите бесплатную доставку до адреса
Поможем подобрать декоративную фактуру и оттенок плитки ПВХ
Рассчитаем стоимость с выгодой до 30% в 3х вариантах для любого бюджета
Бесплатно доставим в любой район СПб и области заказ за 24 часа
Lamiland — Магазин напольных покрытий в Санкт-Петербурге
Малая Балканская ул., д. 26
5 минут от ст.м. «Купчино»
Задайте вопрос по плитке ПВХ специалисту в WhatsApp
ПН-Пт 11:00-20:00, СБ-ВС 11:00-18:00
ИП Кафтырев Алексей Николаевич
ИНН: 470704341764
ОГРНИП: 3154707000001373
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