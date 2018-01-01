Lamiland

Магазин современных напольных покрытий

Малая Балканская ул. 26

5 минут от ст.м. Купчино (на карту)

пн-пт 11:00-20:00 / сб-вс 11:00-18:00

Плитка ПВХ по цене ламината напрямую со склада в СПб

от 829 руб/м2

Экспресс-подбор виниловой плитки на пол

и бесплатной доставкой до адреса

Выберите материалы, рассчитайте стоимость напольного покрытия за 4 минуты с выгодой до 30%, и получите:

Расчет стоимости

по выбранным параметрам на телефон или в Whatsapp

PDF: «7 секретов правильного выбора покрытия пола, которые значительно сократят бюджет на ремонт»

Гарантированный подарок

за время уделенное подбору напольного покрытия

Это бесплатно и ни к чему не обязывает

600+

Сертифицированных образцов плитки от 10 производителей Европы и Азии в магазине

24 часа

Бесплатно доставим любой объем материалов по СПб и ЛО со склада своим транспортом

25 лет

Гарантия производителя на замковую и 15 лет на клеевую ПВХ плитку

30 дней

Выкупим остатки неиспользованной плитки в течении этого срока

Прочная и влагостойкая виниловая плитка прослужит

в 5 раз дольше, чем самый дорогой ламинат

89% владельцев жилых и коммерческих помещений ошибочно считают, что плитка ПВХ им не «по-карману» и, в итоге, меняют ламинат каждые 5-7 лет

Можно мыть — не намокает даже при длительном воздействии влаги

Звукоизолирующий слой делает полы практически бесшумными

Безвредна для детей и животных, за счет отсутствия токсичных веществ в составе

Устойчива к мелким царапинам

Если все же плитку повредили или она деформировалась — можно заменить 1 плитку, не разбирая пол

Полы тактильно теплые и ходить босиком по ним приятно

Можно использовать с «Теплым полом»

Легко укладывается, следуя инструкции можно сделать это самостоятельно

Заботимся о правильном выборе напольного покрытия

+ получить PDF «7 секретов правильного выбора покрытия пола, которые значительно сократят бюджет на ремонт»

— Как только Вы обратились в Lamiland, получаете первоклассный сервис — от подбора по дизайну,  характеристикам и способу укладки напольного покрытия, до поставки материалов на объект.

Алексей Кафтырев

Руководитель Lamiland

Гарантируем качество

Двойное армирование из стекловолокна обеспечивает влагостойкость и ударопрочность всех слоев плитки ПВХ на срок от 15 до 25 лет

Гарантируем безопасность

Плитка ПВХ от 10 заводов, зарекомендовавшая себя в России, производится без использования клея и смол по методу горячего прессования

Гарантируем экономию

За 25 лет Ваши сбережения составят от 150 000 рублей, а так же исключаются затраты времени на поиск и замену ламината каждые 5 лет

Опираясь на личный 10-летний опыт работы, отобрали в ассортимент магазина материалы подтвержденного качества, с отсутствием рекламаций — бренды виниловой плитки, произведенных в Европе и Азии

Посетите магазин Lamiland в удобное время и выгодно подберите материалы с подходящими характеристиками

А также — получите в магазине дополнительную персональную скидку от владельца, на рассчитанную смету напольного покрытия и оформите бесплатную доставку до адреса

Поможем подобрать декоративную фактуру и оттенок плитки ПВХ

Рассчитаем стоимость с выгодой до 30% в 3х вариантах для любого бюджета

Бесплатно доставим в любой район СПб и области заказ за 24 часа

Lamiland — Магазин напольных покрытий в Санкт-Петербурге

Малая Балканская ул., д. 26

5 минут от ст.м. «Купчино»

Задайте вопрос по плитке ПВХ специалисту в WhatsApp

Среднее время ответа — 4 минуты

или по номеру

8 (964) 370-53-16

ПН-Пт 11:00-20:00, СБ-ВС 11:00-18:00

ИП Кафтырев Алексей Николаевич

ИНН: 470704341764

ОГРНИП: 3154707000001373

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